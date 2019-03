Parlamentar vai analisar legalidade e regularidade nas contratações.

O deputado Jair Montes (PTC) solicitou ao Executivo informações referentes ao quadro de servidores, contratos e movimentação financeira da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd) e da Sociedade de Portos e Hidrovias (Soph).

De acordo com o parlamentar, a sua solicitação tem por finalidade a instrumentalização da atividade fiscalizatória da Assembleia Legislativa, com vistas à análise da legalidade e da regularidade nas contratações.

Entre os questionamentos encaminhados aos dois órgãos estão a relação dos servidores com nomes, matrícula, CPF, incluindo a distribuição de funções gratificadas; informar se existem contratos com empresas terceirizadas com fins lucrativos ou filantrópicos, quantidade de terceirizados contratadas; se existem contratos com empresas para realizar reformas, construções, manutenção elétrica entre outros.

