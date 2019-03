Iluminação também está garantida e será doada pela empresa, após pedido do deputado.

Em visita ao canteiro de obras da ponte sobre o Rio Urupá, que interliga o 1º ao 3º Distrito de Ji-Paraná, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) e o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), coronel Erasmo Meireles e Sá anunciaram o reinício dos trabalhos de conclusão.

A ponte, com 150 metros de extensão e 11,20 metros de largura está recebendo recursos para obras na ordem de R$ 6,3 milhões, que vai dar mobilidade no trânsito no novo Distrito de Ji-Paraná, e para a BR-429, no município de Alvorada do Oeste e todo o Vale do Guaporé.

Atendendo ao pleito do deputado Laerte Gomes, o diretor do DER confirmou ao prefeito Marcito Pinto (PDT) a cerimônia de ordem de serviço para o reinício da construção. “Em poucas semanas darei a ordem de reinício dessa importante obra de arte para Ji-Paraná e toda região adjacente”, garantiu.

Após a conclusão dos serviços, com previsão de término em 60 dias, vai restar o trabalho de aterro da ponte, ação que o diretor-geral do DER assegurou a Laerte Gomes colocar como prioridade logo em seguida a essas obras.

O presidente Laerte Gomes agradeceu ao diretor-geral do DER pela atenção e preocupação em concluir ações importantes de Ji-Paraná, como a da ponte do Rio Urupá, e elogiou a postura do titular do órgão do Governo do Estado em priorizar a conclusão desse investimento tão aguardada pela população.

“Temos trabalhado há mais de dois anos por essa obra, e hoje estamos muito felizes com a boa notícia que o coronel Meireles trouxe para Ji-Paraná. Isso foi um pedido nosso, nós estamos cobrando constantemente junto ao coronel no DER. O prefeito também tem nos cobrando muito”, enfatizou o deputado.

“Esse é o trabalho nosso, de ficar em cima, cobrando, acompanhando e fiscalizando a execução das obras de Ji-Paraná, que nós batalhamos muito no primeiro mandato para conquistar”, concluiu.

O prefeito Marcito Pinto mais uma vez pontuou o esforço do deputado Laerte em fazer frente e gestão política junto ao governo do Estado em prol de Ji-Paraná. Para o prefeito, a ponte é uma obra fundamental para a cidade.

“Como o próprio deputado Laerte diz, essa ligação do 1º Distrito com o 3º é fundamental e tem um fluxo enorme em função das instituições de ensino e de novos bairros do 3º Distrito. É uma obra que vem resolver um gargalo do trânsito aqui na nossa cidade. E é uma obra bonita que vai deixar Ji-Paraná mais bonita ainda”, comentou o prefeito.

Iluminação

Sobre a questão da iluminação da ponte, um problema que seria sanado no futuro, também há uma boa notícia. Atendendo a pedido de Laerte Gomes, a empresa responsável pela obra comunicou que estará fazendo a Iluminação e a parte elétrica da ponte sobre o Rio Urupá a título de doação.

