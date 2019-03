O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), está com mais de 80 vagas abertas em Porto Velho (RO). A companhia assume a inspeção e regularização do fornecimento de energia elétrica da cidade, o que contribui para a redução de perdas na rede de distribuição de energia e um melhor serviço para a população.

“Estamos ampliando nossa atuação no mercado brasileiro de Energia chegando agora à região Norte, com investimento em tecnologia e uma rede de colaboradores especializados. Nosso modelo de gestão e execução de serviços alia segurança, confiabilidade e experiência no setor”, destaca Gustavo Ishibashi, diretor executivo de Energia & Utilidades do Grupo Bureau Veritas.

Eletricistas, coordenadores, gerentes, técnicos de segurança, supervisores de campo, analistas, almoxarifes e auxiliares administrativos são alguns dos cargos disponíveis e os interessados podem se candidatar pelo site www.bureauveritas.com.br/home/… ou entregar o currículo pessoalmente no SINE Municipal, Rua Brasília, 2512, bairro São Cristovão.

O Bureau Veritas realiza serviços em todas as etapas do ciclo de distribuição das concessionárias de energia, desde a coleta e monitoramento de dados em campo ao gerenciamento da construção dos seus principais ativos, seguindo as regras e normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e das próprias concessionárias.

A multinacional francesa realiza desde a coleta de dados em campo e cadastramento georeferenciado da rede de distribuição, até o desenvolvimento de ferramentas customizadas de TI para digitalização dos processos chaves de construção, manutenção e inspeção dos ativos. O Bureau Veritas alia o uso de tecnologia a sua expertise no setor, como a utilização de drones e sistemas avançados de processamento de imagem para gestão de vegetação e inspeção de redes de distribuição.

Sobre o Grupo Bureau Veritas

O Bureau Veritas é líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC). Com receita global de 4,6 bilhões de euros, a empresa está presente em 140 países, atendendo 400 mil clientes com suas cinco divisões de negócios: Marítimo & Offshore, Agronegócio & Commodities, Indústria, Construção & Infraestrutura e Power & Utilities. Com mais de 5 mil colaboradores no Brasil, a empresa oferece seu portfólio completo de serviços, garantindo conformidade, controle de cadeias de suprimentos, antecipação de tendências, reduzindo riscos, aumentando eficiência e cuidando da reputação de seus clientes.

Mais informações no site http://www.bureauveritas.com.br

