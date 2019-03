Documento com as datas e regras do exame foram publicadas nesta segunda-feira, 25 de março.

O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 foi publicado no Diário Oficial da União (D.O.U)desta segunda-feira, 25 de março. Entre as novidades, está o aumento do valor da taxa de inscrição, que passou de R$ 82 para R$ 85. O edital também contém as datas do Enem 2019, a matriz curricular das áreas do conhecimentos e as regras para pedidos de isenção da taxa, inscrição e participação nas provas.

Confira o Edital do Enem 2019

A taxa de inscrição do Enem sofreu um reajuste após dois anos. O Inep soltou uma publicação nas redes sociais justificando o aumento. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o aumento é menor que a inflação acumulada dos últimos dois anos e, se fosse cobrar o valor gasto por cada participante, a taxa deveria ser de R$ 106,59.

Pedidos de isenção

Como aconteceu no ano passado, os pedidos de isenção da taxa do Enem serão feitos antes das inscrições. Os participantes poderão solicitar a gratuidade do valor de 1º a 10 de abril.

A isenção pode ser solicitada pelos seguintes participantes:

– Estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas

– Estudante que esteja, ou tenha feito, o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em colégio particular, tendo renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa (Lei nº 12.799/2013)

– Inscrito no CadÚnico com Número de Identificação Social (NIS) próprio e ativo.

Os isentos da taxa do Enem 2019 serão conhecidos em 17 de abril.

Justificativa de ausência

As justificativas de ausência no Enem 2018 serão recebidas também de 1º a 10 de abril. Esta etapa é necessária para quem se inscreveu com isenção, não compareceu ao exame do ano passado e deseja solicitar a gratuidade da taxa novamente.

Entenda como justificar ausência no Enem

Inscrições Enem 2019

As inscrições do Enem 2019 serão feitas das 10h de 6 de maio até às 23h59 do dia 17 seguinte, pelo site do Enem (na Página do Participante).

Os participantes que forem contemplados com a isenção da taxa terão sua inscrição concluída ao fim do cadastro, enquanto os pagantes terão que gerar o boleto e fazer o pagamento até o dia 23 de maio.

Nome Social

Quem deseja solicitar o atendimento pelo nome social no Enem terá que fazer a solicitação de 20 a 24 de maio. A solicitação será feita online com o envio de documentação do (a) participante).

Provas

O Enem 2019 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro, sendo os endereços dos locais de prova divulgados dias antes. Os horários permanecem os mesmos da última edição, sempre seguindo o horário oficial de Brasília:

Abertura dos portões: 12 horas

12 horas Fechamento dos portões: 13 horas

13 horas Início das provas: 13h30

13h30 Término do primeiro dia: 19 horas

19 horas Término do segundo dia: 18h30

O primeiro dia do Enem 2019 terá 5h30 de duração, contando a partir do momento da entrega das provas, 30 minutos a mais do que o segundo. O exame será dividido da seguinte forma:

Primeiro dia (3 de novembro): 45 questões objetivas de Linguagens e Códigos; 45 de Ciências Humanas e uma Redação.

45 questões objetivas de Linguagens e Códigos; 45 de Ciências Humanas e uma Redação. Segundo dia (10 de novembro): 45 questões objetivas de Ciências da Natureza e 45 de Matemática.

O gabarito oficial do exame está previsto para o dia 13 de novembro, de acordo com o Inep. O resultado do Enem 2019 não teve sua data divulgada, mas deve sair em janeiro de 2020.

Mudanças no Enem 2019

O Inep anunciou recentemente algumas mudanças para a aplicação do Enem 2019, as quais têm como objetivo a redução de custos do exame.

Recolhimento de Impressão Digital: a identificação biométrica era feita por meio de lâmina de grafite individual, a qual será substituída por uma esponja que permite a coleta de até 3 mil impressões digitais.

a identificação biométrica era feita por meio de lâmina de grafite individual, a qual será substituída por uma esponja que permite a coleta de até 3 mil impressões digitais. Espaço para Rascunho: apenas a redação terá uma folha com linhas (pautas) para rascunho, já que as demais provas terão seu espaço para rascunhos extinto. Os participantes poderão rascunhar as respostas nos espaços disponíveis ao final de cada página do caderno de perguntas.

apenas a redação terá uma folha com linhas (pautas) para rascunho, já que as demais provas terão seu espaço para rascunhos extinto. Os participantes poderão rascunhar as respostas nos espaços disponíveis ao final de cada página do caderno de perguntas. Orientação Vocacional: está em fase de elaboração um aplicativo para que os participantes possam fazer testes de orientação vocacional.

está em fase de elaboração um aplicativo para que os participantes possam fazer testes de orientação vocacional. Intensificação da segurança: aparelhos eletrônicos que emitirem sons durante a prova resultarão na desclassificação do participante. Lanches também serão fiscalizados.

uol

Comentários

comentários