O deputado estadual Jair Montes (PTC) apresentou indicação ao Poder Executivo, durante sessão ordinária, na Assembleia Legislativa, para que sejam contratados vigilantes em caráter de urgência, para que atuem no horário noturno durante a semana, inclusive, aos sábados, domingos e feriados e desempenhar atividades de vigilância patrimonial junto as escolas de rede pública estadual.

De acordo com Jair Montes, a falta de segurança generalizada chega até as escolas por meio de ações de vandalismo, depredação e furtos de equipamentos e material pedagógico, causando transtornos e dificuldades em manter o cronograma escolar em dia. “Esses crimes praticados contra o patrimônio público, em especial, nas escolas que estão desguarnecidas de vigilância patrimonial, requer do Poder Executivo atenção especial e implementação de políticas públicas de prevenção e repressão a violência no âmbito escolar.

Montes destacou ainda que diante do cenário exposto e de constantes reclamações da comunidade escolar, se faz necessária uma medida rápida e enérgica e a volta da segurança nas escolas é essencial para a manutenção da tranquilidade e da ordem pública.

