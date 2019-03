O Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, viaja a Brasília nesta próxima segunda-feira (25/3), em busca de recursos e apoio para implementar várias ações que resultarão em benefícios para a população do Município, nas mais diversas áreas. Ele fica na capital federal até o dia 27 de março.

Durante encontro com o presidente nacional da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e com a presidência do Tribunal de Contas da União (TCC), Hildon Chaves pretende destravar cerca de 50 obras que estão paralisadas desde a gestão de Roberto Sobrinho. “Caso não sejam concluídas, essas obras ocasionarão sérios prejuízos aos cofres públicos”, declarou o prefeito.

No Ministério do Desenvolvimento, o prefeito pleiteará a liberação de verbas oriundas da emenda impositiva da Bancada Federal, para obras de drenagem, asfaltamento e recapeamento de ruas. Com isso, poderá acelerar a licitação e início dos trabalhos para asfaltar os bairros Lagoa e Igarapé, além da modernização do Ginásio de Esportes Vinícius Danin, dentre outras obras.

Na área da saúde, Hildon Chaves busca recursos para investir nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a contratação de médicos para reforçar o atendimento nos distritos.

Os recursos pleiteados fazem parte dos convênios firmados com o Governo Federal em dezembro de 2017. “Estamos buscando o melhor para Porto Velho”, afirmou.

Na condição de vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Hildon Chaves vai dialogar com o Presidente da República, Jair Bolsonaro, e com vários ministros, em busca de apoio para os demais municípios do Brasil.

