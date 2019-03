Ele destacou mais uma vez a parceria envolvendo o poder público estadual e municipal para sanar questões.

O deputado Laerte Gomes (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa, acompanhou em Ji-Paraná, na última sexta-feira (22), o início do trabalho de recuperação do trecho de asfalto da RO-480, que interliga a Avenida Brasil e dá acesso ao Aeroporto José Coleto.

O Governo do Estado, através da equipe da Residência do DER está reciclando o pavimento velho e danificado, e a Prefeitura de Ji-Paraná irá realizar o asfaltamento do trecho.

O deputado visitou o trecho na semana passada acompanhado do diretor-geral do DER, Erasmo Meireles e Sá e o prefeito Marcito Pinto (PDT). Eles se reuniram com empresários da CDL e a administração do aeroporto.

Diante da deterioração do asfalto, e das queixas de empresários das imediações e usuários do aeroporto Laerte Gomes solicitou ao titular do DER urgência na recuperação e o prefeito se prontificou em firmar a parceria para solucionar o problema.

O deputado Laerte Gomes comentou sobre as condições da estrada, que vinha causando má impressão para quem vai à Ji-Paraná. Ele destacou mais uma vez a parceria envolvendo o poder público estadual e municipal para sanar questões de extrema importância como a solução para a restauração via de acesso ao aeroporto.

“Nossa função enquanto agente público é essa, a de cobrar, e articular a parceria e acompanhar o desenvolvimento do serviço”, concluiu.

