O sócio diretor, Leonardo Czerwinski, que reside em Porto Velho, ressalta que a cerveja da Louvada é propícia para regiões quentes assim como Rondônia, justamente por ter como uma de suas características o sabor refrescante.

A Louvada irá inaugurar sua nova fábrica em Porto Velho, nessa quarta-feira (27), às 19h. Para o evento, a cervejaria artesanal preparou uma programação voltada aos jornalistas rondonienses, que poderão conhecer as instalações da empresa e degustar os quatro tipos de chopes fabricados em Porto Velho: Louvada Pilsen, Louvada Weiss, Louvada IPA e Louvada Hop Lager – eleito o melhor do Brasil pelo Festival Brasileiro de Blumenau (SC). Além disso, os profissionais da imprensa ainda ganharão brindes, entregues especialmente a cada um.

A Louvada nasceu há três anos em Cuiabá (MT), com a produção estimada de 14 mil litros e fechou o ano de 2018 com 130 mil litros. “Já a escolha de Rondônia para investirmos foi por causa do cenário econômico do estado que é um dos mais prósperos do Brasil e por observarmos que aqui o mercado de cerveja artesanal está crescendo”, conta o sócio diretor comercial, Ygor Quintella.

O sócio diretor, Leonardo Czerwinski, que reside em Porto Velho, ressalta que a cerveja da Louvada é propícia para regiões quentes assim como Rondônia, justamente por ter como uma de suas características o sabor refrescante. “Também decidimos investir aqui por causa dessa fase inicial de mercado artesanal. A missão da Louvada é expandir a cultura cervejeira artesanal”, conta Leonardo, que ainda ressalta que o objetivo da Louvada é ser referência no estado.

Atualmente, a nova fábrica de Rondônia conta com a capacidade de produção de 27 mil litros por mês e 324 mil litros por ano. Para isso, foi necessário um investimento acima da casa dos R$ 2 milhões. A expectativa é de que sejam gerados logo no início em torno de 60 empregos diretos e indiretos.

Diferença da cerveja artesanal para a industrial

Leonardo explica que a diferença está no processo de produção. Conta que a cerveja tem um tempo de maturação que gira em torno de 20 a 40 dias, o que é respeitado na produção da cerveja artesanal, sendo mais que o triplo das cervejarias comerciais. Os ingredientes utilizados também são os mais caros e selecionados (malte importado).

Serviço:

– Inauguração da fábrica da Cervejaria Louvada em Porto Velho.

– Data: 27/03

– Horário: às 19h.

– Local: BR-364, nº 534, próximo à Embrapa.

Comentários

comentários