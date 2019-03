Parlamentar foi convidado para participar da solenidade de posse do novo procurador-geral e novo corregedor-geral do órgão.

Durante visita de cortesia na manhã desta segunda-feira (25), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) recebeu o novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Rondônia, promotor Aluildo de Oliveira Leite e o novo corregedor-geral do órgão, procurador Cláudio Wolff Harger, para o biênio 2019/2021.

Na oportunidade, o presidente foi convidado para participar da solenidade de posse dos dois novos integrantes da cúpula do MP, que acontecerá no dia 17 de maio. O presidente da ALE agradeceu a visita e o convite, além de desejar, a ambos, sucesso na nova trajetória à frente dos atos e ações do Ministério Público do Estado.

