Vários eixos serão debatidos e definidos delegados para conferência estadual.

A 8.º Conferência Municipal de Saúde com o Tema “Saúde e Democracia” ocorrerá no auditório do Ceeja em Rolim de Moura nos dias 08 e 09 de Abril. O evento é realizado pelo Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

A conferência tem como objetivo ampliar as discussões em defesa do Sistema Único de Saúde – SUS, e envolver a população rolimourense para definir as diretrizes e prioridades na construção de políticas públicas. O Tema da conferência este ano será: “Democracia e Saúde- Saúde como Direito, consolidação e financiamento do SUS.

