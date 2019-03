De acordo com o parlamentar, os investimentos no setor possibilitarão o desenvolvimento do parque industrial de Rondônia e dos estados beneficiados.

Durante audiência com o Ministro Bento de Albuquerque na Comissão de Minas e Energia nesta quarta-feira (27), o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL/RO) defendeu a construção de um gasoduto interligando Uruucu a Porto Velho.

“É notório aos especialistas do setor que grande parte do gás produzido em Urucu não é utilizado. Precisamos fazer essa distribuição para outros estados da federação que precisam desse gás como Rondônia”, argumentou o deputado.

De acordo com o parlamentar, os investimentos no setor possibilitarão o desenvolvimento do parque industrial de Rondônia e dos estados beneficiados.

“Rondônia tem um grande facilitador para esta obra que é o traçado da BR 364 que vai permeando as principais cidades do estado. É um passo necessário para impulsionarmos a indústria rondoniense, gerando mais emprego e renda”, defendeu Coronel Chrisóstomo.

Para o ministro das Minas e Energia, é necessário investimentos em infraestrutura na área para que a obra se concretize.

“Nosso maior empecilho hoje é a infraestrutura . Estamos trabalhando na exploração de novos mercados de gás para que o investimento ocorra, seja atrativo ao mercado e que possa ser expandido para novos estados vizinhos como Rondônia”, concluiu o Ministro.

