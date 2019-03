Serão 26 cursos que serão iniciados no mês de abril e a ideia é aumentar mais.

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes, anunciou nesta quinta-feira (27) que as atividades letivas da Escola do Legislativo reiniciam em abril com a disponibilização de 1.215 vagas em 26 cursos destinados a qualificação dos servidores do Poder Legislativo.

Laerte disse que o número de vagas é um dos maiores já ofertados pela Escola e que nos próximos meses será ainda maior. Ele explicou que no início deste ano, a Escola foi transferida de sua sede anterior, na avenida Afonso Pena, para o prédio da antiga Assembleia Legislativa, na rua Major Amarante.

O presidente adiantou que a Escola do Legislativo terá grande importância neste início de Legislatura para aprimorar as atividades parlamentares. “O objetivo da Escola é qualificar os servidores para que exerçam suas atividades da melhor forma possível, seja no atendimento ao público, no assessoramento aos parlamentares ou na gestão pública”, afirmou.

Ainda de acordo com o deputado, a comunidade também pode se beneficiar dos conhecimentos produzidos na Escola do Legislativo. Se as vagas – prossegue o presidente – não são integralmente ocupadas, disponibilizamos para que a comunidade participe. Isso faz parte de nossa responsabilidade social, apoiando quem precisa de qualificação para as oportunidades do mercado de trabalho. Laerte lembra que a inscrição é gratuita, mas que a Escola solicita a doação de 400g de leite em pó para o Banco de Leite, programa que ajuda entidades assistências cadastradas com a doação do produto.

As inscrições para os cursos, que iniciam a partir do dia 08, já estão abertas para os servidores da Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. A partir da próxima segunda feira, de 1º de abril, a comunidade pode procurar a Escola do Legislativo. O telefone 8457 8490 (whats app) está disponível para informações.

Relação de cursos

Cerimonial & Etiqueta Corporativa, Imagem Pessoal e Profissional no Poder Público, 50 vagas, de 08 a 12 de abril, das 08 às 12 horas na sala 01. Pré requisito: maior de 18 anos, cursando o ensino médio.

Desenvolvimento de Competência Direcionada a Qualidade do Serviço Público, 40 vagas, de 08 a 12 de abril, das 14 às 18 horas na sala 01. Pré requisito: maior de 18 anos, cursando o ensino médio.

Relações Interpessoais no Serviço Público, 70 vagas, de 08 a 12 de abril, das 08 às 12 horas na sala 02. Pré requisito: maior de 16 anos, cursando o ensino médio.

Eficiência e Qualidade no Serviço Público, 70 vagas, de 08 a 12 de abril, das 14 às 18 horas na sala 02. Pré requisito: maior de 16 anos, cursando o ensino médio.

Redação Oficial, 25 vagas, de 08 a 12 de abril, das 14 às 18 horas na sala 03. Pré requisito: maior de 16 anos, cursando o ensino médio.

Normatização e Formatação de Texto, de 15 a 17 de abril, das 08 às 11hs e das 14 às 17hs no laboratório 1. Observação. Este curso é sequência do curso de Redação Oficial.

Libras para Atendimento ao Público, 30 vagas, de 08 a 12 de abril, das 14 às 18 horas na sala 03. Pré requisito: maior de 14 anos e cursando ensino fundamental.

Fotografia, 25 vagas, de 08 a 12 de abril, das 08 às 12 horas na sala 04. Pré requisito: maior de 14 anos e cursando ensino fundamental.

Libras para Atendimento ao Público, 25 vagas, de 08 a 12 de abril, das 14 às 18 horas na sala 04. Pré requisito: maior de 14 anos e cursando ensino fundamental

Informática Básica, 200 vagas, dividido em quatro horários (08 às 10hs, 10 às12hs, 14 às 16hs e 16 às 18hs), de 08 de abril a 28 de maio. Pré requisito: maior de 14 anos e cursando ensino fundamental. Observação: Este curso será realizado simultaneamente nos laboratórios 01 e 02.

Planejamento e Organização de Eventos e sua Importância no Poder legislativo, 50 vagas, de 22 a 26 de abril, das 08 às 12 hs, na sala 01. Pré requisito: maior de 18 anos.

Introdução a Lei de Responsabilidade Fiscal, 40 vagas, de 22 a 26 de abril, das 14 às 18hs, na sala 01. Pré requisito: ensino médio concluído.

Motivação para Incentivo a Realização Pessoal e Profissional, 70 vagas, de 22 a 26 de abril, das 08 às 12hs, na sala 02. Pré requisito: maior de 16 anos, cursando o ensino médio.

Oratória no Serviço Público, 70 vagas, de 22 a 26 de abril, das 14 às 18hs, na sala 02. Pré requisito: maior de 18 anos, cursando o ensino médio

Desenvolvimento de Equipes, 30 vagas, de 22 a 26 de abril, das 08 às 12hs, na sala 03. Pré requisito: maior de 18 anos.

A Nova Lei Ortográfica Para Excelência no Serviço Público, 30 vagas, de 22 a 26 de abril, das 14 às 18hs, na sala 03. Pré requisito: maior de 16 anos, cursando o ensino médio.

Organização dos Poderes e Serviços Essenciais à Justiça, 30 vagas, de 22 a 26 de abril, das 08 às 14hs, na sala 04. Pré requisito: cursando ensino médio.

Oficina de Expressão Facial e Corporal para Interpretação e Tradução em Libras, 25 vagas, de 22 a 26 de abril, das 14 às 18hs, na sala 04. Pré requisito: maior de 14 anos, cursando o ensino fundamental.

Servidor Pró Ativo, 40 vagas, de 29 de abril a 06 de maio, das 08 às 12hs, na sala 01. Pré requisito: maior de 14 anos e ensino médio concluído.

Marketing Pessoal: Gerenciamento de Imagem Público e Privada, 50 vagas, de 29 de abril a 06 de maio, das 14 às 18hs, na sala 01. Pré requisito: maior de 16 anos e cursando ensino médio.

Excelência no Atendimento no Serviço Público, 70 vagas, de 29 de abril a 06 de maio, das 08 às 12hs, na sala 02. Pré requisito: maior de 16 anos, cursando o ensino médio.

Libras Básico, 70 vagas, de 29 de abril a 02 de junho, das 14 às 18hs, na sala 02. Pré requisito: maior de 14 anos e ensino fundamental concluído.

Oficina de Fotografia, 30 vagas, de 29 de abril a 06 de maio, das 08 às 12hs, na sala 03. Pré requisito: maior de 14 anos e cursando ensino fundamental

Oficina de Expressão Facial e Corporal para Interpretação e Tradução em Libras, 30 vagas, de 29 de abril a 06 de maio, das 14 às 18hs, na sala 03. Pré requisito: maior de 14 anos, cursando o ensino fundamental.

Gestão Pública, 25 vagas, de 29 de abril a 06 de maio, das 08 às 12hs, na sala 04. Pré requisito: maior de 18 anos, cursando o ensino médio.

Leitura e Escrita no Sistema Braille, 25 vagas, de 29 de abril a 06 de maio, das 14 às 18hs, na sala 04. Pré requisito: maior de 14 anos, cursando o ensino fundamental.

Comentários

comentários