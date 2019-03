A XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios será marcada pelo encontro dos municipalistas brasileiros com o novo Governo Federal e Congresso Nacional eleitos para o período 2019/2022.

Durante encontro com o presidente da Associação Rondoniense dos Municípios (Arom), Cláudio Santos (MDB), na manhã desta quarta-feira (27), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (MDB) foi convidado e aceitou participar da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que ocorrerá de 8 a 11 de abril, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Participaram da reunião os deputados Ismael Crispin (PSB) e Marcelo Cruz (PTB).

Na reunião, Cláudio Santos, que é prefeito de Theobroma, enalteceu a atuação do parlamentar que já presidiu Arom por dois biênios. Segundo Santos, na época, Laerte Gomes, então prefeito de Alvorada do Oeste, executou um excelente trabalho à frente da Arom, com grandes conquistas para o movimento municipalista e para o fortalecimento da associação.

“Será uma honra ter o presidente Laerte Gomes junto à comunidade municipalista rondoniense, capitaneada por esta entidade, da qual o presidente já imprimiu importante legado em sua história de defesa e promoção das gestões locais quando foi presidente por dois mandatos, inclusive, compondo o corpo diretivo da Confederação Nacional de Municípios (CNM), desempenho social de comprometimento com a causa do municipalismo, também comprovada neste momento em que representa o povo de Rondônia como gestor da Casa de Leis”, declarou Cláudio Santos que estendeu o convite aos demais parlamentares da Assembleia.

A XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios será marcada pelo encontro dos municipalistas brasileiros com o novo Governo Federal e Congresso Nacional eleitos para o período 2019/2022. Por essa razão o evento foi agendado para coincidir com os 100 dias de vigência do atual Governo e contará com a presença, já confirmada do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL).

O presidente Laerte Gomes confirmou presença na Marcha e ressaltou que a ocasião representa uma oportunidade das entidades municipalistas de todos o país, chamar atenção do Governo Federal e seus ministérios, dos membros do Congresso Nacional e do Poder Judiciário para as realidades locais.

“A Marcha é um evento que reúne mais de cinco mil prefeitos de todo o Brasil, na luta dos pelos direitos dos municípios, levando as bandeiras e as demandas de cada localidade. Eu, como ex-presidente da Arom e já tendo atuado como vice-presidente da CNM, me sinto honrado com o convite e com certeza estaremos lá. Aproveito para estender o convite a todos os prefeitos de Rondônia a participarem deste importante evento em nível de Brasil”, declarou o Laerte Gomes.

Comentários

comentários