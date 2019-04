Audiência Pública para tratar sobre as mudanças propostas na Reforma da Previdência e os impactos causados na vida dos trabalhadores beneficiários do Instituto Nacional da Previdência Social (INSS) será realizada no dia 5 de abril, às 9 horas, no Plenário da Assembleia Legislativa.

A proposição é dos deputados estaduais Lazinho da Fetagro (PT) e Adailton Fúria (PSD) por compreenderem que a população precisa debater essa proposta de reforma, discutir os pontos críticos e polêmicos.

A realização da audiência é vista pelos deputados como necessária e urgente frente aos impactos que as mudanças que o governo federal está propondo para a Previdência podem causar na vida dos trabalhadores do campo e da cidade. Os parlamentares entendem que a proposta, da forma que está indicada, ameaça a classe trabalhadora com a perda de direitos previdenciários.

“O empenho é em aprofundar esse debate e assegurar que não seja retirado nenhum direito dos trabalhadores, conquistados com muita luta”, ressalta Lazinho da Fetagro.

Comentários

comentários