Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteada na noite desta quarta-feira (03). De acordo com a Caixa, os números do concurso 2139 foram: 14 – 23 – 29 – 41 – 57 – 58. A expectativa é de que o prêmio principal chegue a R$ 32 milhões no próximo sábado.

A quina paga pouco mais de R$ 34 mil. Quem fez quatro pontos, leva a quantia de R$ 937.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.