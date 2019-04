A Prefeitura de Santa Luzia d’Oeste, no estado de Rondônia, torna público o edital n° 01/2019 de seleção de 13 estagiários de nível superior para diferentes cursos. Este processo seletivo será executado pelo Centro de Integração Empresa Escola – CIEE.

Vagas

As vagas serão distribuídas entre os cursos de Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Pedagogia (Licenciatura) e Sistema de Informação.

Para concorrer a uma das vagas é necessário ter cursado, no mínimo, 40% do respectivo curso, não estar no último semestre, possuir, no mínimo, 75% de frequência e residir no município da vaga. Apenas para o curso de Educação Física, além destes requisitos, o aluno deverá estar cursando, no mínimo, o 4º semestre.

A jornada de estágio será de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais. O valor da bolsa é de R$ 600,00, já incluso o valor do auxílio transporte.

O estágio terá duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado até o limite máximo de dois anos, conforme critério da administração pública.

A cada um ano de estágio, o aluno terá direito a recesso remunerado de 30 dias, devendo ser gozado, de preferência, durante as férias escolares.

Inscrições

As inscrições serão realizadas gratuitamente entre os dias 01 e 21 de abril de 2019, através do site www.ciee.org.br.

Depois de realizada a inscrição via internet, o candidato deverá enviar, durante o período de inscrição, para o email ps.santaluzia@ciee.org.br, a seguinte documentação:

Ficha de inscrição preenchida, disponível no anexo do edital;

Comprovante escolar atualizado, que conste o semestre que o aluno está cursando;

Histórico com as notas do aluno;

Comprovante de frequência dos últimos dois semestres/bimestres;

Laudo médico com o número do CID, para os candidatos com deficiência.

Provas

Este processo seletivo será composto por avaliação curricular, considerando a maior nota aritmética das notas obtidas do último semestre cursado.

Serão aprovados neste processo seletivo os candidatos que obtiverem a nota mínima de 6 pontos.

Em caso de empate na classificação, terá preferência o aluno mais adiantado no curso. Persistindo o empate, será selecionado o aluno de maior idade.

Validade

Este processo seletivo será válido por um ano, a contar da data de homologação do resultado final e poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura de Santa Luzia d’Oeste – RO.

Edital

Para outras informações, consulte o edital publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, em sua edição de 01 de abril de 2019.