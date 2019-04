Parlamentar destacou importância do Sebrae no implemento de políticas públicas e no fomento dos pequenos negócios.

Na noite de terça-feira (2), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) prestigiou a X Edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, um programa de reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios dos seus municípios.

O evento premiou gestores que tenham implantado projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública.

Em seu discurso, o presidente Laerte Gomes enalteceu a iniciativa do Sebrae e destacou que o evento não representa apenas uma simples solenidade onde prefeitos são premiados por acreditarem na força dos pequenos negócios.

“Acredito ser um momento que vai além da posição do cidadão no exercício de determinado cargo público ou em determinada região. Além do reconhecimento, o Sebrae, por meio dessa premiação, seguramente dá visibilidade a inúmeras gestões por esse Brasil, tão poluído de notícias ruins, de mazelas sociais e de seguidos escândalos”, declarou o parlamentar.

O presidente disse entender exatamente a dimensão e a importância que o Prêmio Sebrae representa para os administradores municipais, já que por dois mandatos, foi prefeito de Alvorada do Oeste e também, presidente da Associação Rondoniense de Municípios (Arom), entidade que desenvolve atividades voltadas para o fortalecimento do municipalismo rondoniense e no aperfeiçoamento da máquina administrativa municipal.

“O Prêmio Sebrae serve como uma injeção de ânimo e propicia, de forma indireta, uma prestação de contas das prefeituras às suas respectivas populações. E nesta solenidade, estão sendo premiados gestores que implantaram projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública”, dissertou o presidente.

Aprimoramento

Laerte Gomes ainda destacou que o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, além de identificar e divulgar, também difunde práticas que contribuem para o aprimoramento das prefeituras, na área dos pequenos negócios.

“Não se trata, no entanto, apenas do gerenciamento de projetos, do desenvolvimento de ideias. É a prática, sendo avaliada, testada, analisada a todo instante. O certo é que, pouco a pouco, iniciativas como estas vão mudando a cara de nosso país, dos nossos estados e municípios tão fragilizados”, frisou o deputado.

Segundo o presidente da ALE, o prefeito participa do processo estando em plena atividade de suas atribuições e competências como administrador municipal, com demandas complexas, respeitando uma infinidade de normas, enfrentando as implicações sociais, preocupações orçamentárias, e ainda, com as demandas administrativas, e o controle dos órgãos fiscalizadores.

“Não existe espaço para mais ou menos. Tem que estar certo e aprovado em toda sua extensão. Os vencedores interagem com tudo isso, e ainda, esperam contar com as raras oportunidades em que uma conjunção de fatores conspira a favor do bem público”, definiu Laerte.

O presidente destacou a importância do Sebrae no implemento de políticas públicas, visando o fomento dos pequenos negócios e ações que garantam o desenvolvimento econômico.

Segundo Laerte, mesmo em meio à fragilidade econômica e pacotes de reformas que geram incertezas, o fato do Sebrae fomentar a inovação e a sustentabilidade, o empreendedorismo e o apoio ao microempreendedor individual e ainda conseguir se destacar, dá ao Prêmio Sebrae um significado excepcional para todos os prefeitos.

“Seguramente não se trata de uma tarefa fácil. Por isto, na condição de ex-prefeito, de ex-presidente da Arom e atualmente no cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, quero manifestar o meu reconhecimento aos vencedores das etapas nacional e regional”, declarou o deputado.

O presidente afirmou que o Sebrae/RO conta com uma atuação de excelência, estimula novas iniciativas em um ciclo virtuoso em que todos ganham. O deputado parabenizou os operadores do Sebrae e disse que todos têm o reconhecimento da Assembleia Legislativa.

“Congratulo-me com os diretores e servidores do Sebrae, na pessoa do senhor superintendente Daniel Pereira, homem digno, de atuação parlamentar, uma referência positiva para a política regional. São estes homens e mulheres os protagonistas que, seguramente, ao longo de seus mandatos dão o melhor de seu conhecimento e de sua energia para tornar o seu município um local melhor, com desenvolvimento econômico e social, com paz e justiça”, finalizou o presidente.

