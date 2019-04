O curso de Storytelling ensina como as técnicas utilizadas em filmes, séries, novelas e livros, utilizadas para capturar a atenção e engajar pessoas, podem ser aplicadas à comunicação de empresas, marcas, mandatos políticos, governos e órgãos públicos. Ao final os alunos aprendem a contar histórias que geram resultados de comunicação – política ou empresarial – através do uso das emoções.

Promovidos pela Agência Nuvem e A/Z Consultoria em Comunicação, os cursos serão realizados na próxima quarta-feira, dia 10 de abril, em Porto Velho.

Ministrados por Bruno Scartozzoni, considerado o maior especialista do país em Storytelling, o objetivo do curso é ensinar técnicas de narrativas envolventes, que gerem empatia para aplicá-las em diversos momentos da comunicação política, institucional e empresarial. O curso vai ensinar, por exemplo, como produzir conteúdos que emocionem e como transformar dados e informações em posts para redes sociais.

“Contar histórias é muito mais do que contar uma bela narrativa – pode dar uma vantagem crítica ao criar uma forte conexão emocional. Como consequência, o storytelling com suas técnicas está se tornando uma competência essencial para quem quer comunicar a sua visão aos colaboradores, criar um relacionamento sólido com seu público, ganhar influência, ou incentivar as pessoas a se conectarem com empresas, políticos e instituições” comenta Scartozzoni.

Bruno Scartozzoni – É um dos pioneiros na utilização e difusão do storytelling no Brasil e uma das principais referências em storytelling corporativo. É graduado em administração pública e pós-graduado em administração de empresas, em ambos os casos pela EAESP-FGV, começou sua carreira trabalhando com planejamento em agências de comunicação, onde atendeu clientes como: AmBev, Nestlé, Caixa e Ministério da Saúde. Também já atuou em campanha presidencial. Como professor já palestrou em grandes eventos e deu aula em instituições como ESPM, ECA-USP, FGV, FIAP e Harvard Business Review.

Serviço: