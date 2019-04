A diretorial-geral do DER alerta aos interessados para realizem a inscrição com antecedência, evitando assim, transtornos e congestionamento nos site.

O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia (DER) disponibiliza o edital com as normas para a realização do Processo Seletivo Simplificado com o objetivo de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na capital e interior, pelo período de 1º de junho à 30 de Novembro de 2019.

No edital, o Processo Seletivo Simplificado dispões mais de 100 vagas para os cargos de operário, operador de máquinas e oficial de manutenção, e se constituirá de avaliação de títulos, de caráter classificatório e eliminatório e teste de aptidão física de caráter eliminatório.

Dando início nesta segunda-feira (8), o período de inscrição segue até a próxima sexta-feira (12) disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente, desde as 10 horas do dia 08 de abril até as 23h59min do dia 12 de abril. Para se inscrever o candidato deverá acessar o endereço eletrônico onde consta a ficha de inscrição, e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição.

A diretorial-geral do DER alerta aos interessados para realizem a inscrição com antecedência, evitando assim, transtornos e congestionamento nos site.

