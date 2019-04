Para não correr o risco de ter o benefício assegurado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) bloqueado ou até mesmo cancelado, aposentados com mais de 60 anos já podem agendar a prova de vida junto ao órgão.

O agendamento deve ser feito, preferencialmente, através da central telefônica do INSS (número 135), por meio do site do INSS na internet, ou (em último caso), na própria agência de Rio Branco e demais municípios.

Pessoas com mais de 80 anos que não possuem representante legal cadastrado no INSS ou procurador, também podem agendar a prova de vida. Os prazos para efetivar a solicitação da prova de vida podem ser verificados por meio dos bancos, através do extrato bancário do próprio beneficiário.

Exceções

O INSS ainda realiza a prova de vida na casa do próprio beneficiário, caso este comprove que possui dificuldade de locomoção, que o impossibilite de ir até a agência ou formalizar o pedido via internet.

