A medida vem para ajudar na diminuição de crimes contra a mulher em Rondônia

A deputada Cássia Muleta (Podemos), preocupada com o aumento nas taxas de feminicídio no Estado, liberou R$ 100 mil de emenda individual para reformar a Delegacia Regional da Polícia Civil de Jaru, adaptando uma área para atendimento exclusivo da mulher.

A parlamentar esteve reunida com os ex-diretores Pâmela Kaori e Júlio Kasper, do Instituto de Identificação Civil e Criminal, e também com a delegada Caritiana Cuellar, na manhã desta terça-feira (9), para discutir a aplicação do recurso.

“Como mulher, na posição de legisladora é meu dever trabalhar em prol das mulheres da minha região. Somos mais fortes juntas. Sei que com essa reforma, poderemos atender de forma mais eficaz esse problema que assola Rondônia e todo o país”, declarou Cássia.

Isabela Gomes

