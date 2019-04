Umidade relativa do ar fica entre 30% e 100%

Nesta sexta-feira (12) a região Norte do país tem tempo instável. Podem ocorrer várias pancadas de chuva ao longo do dia em quase todos os estados do Norte, menos em Rondônia que o tempo é de sol com previsão de chuvas apenas a noite. As chuvas que ocorrem a tarde podem vir acompanhadas de raios.

De acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a temperatura mínima na região será de 20ºC e a máxima de 37ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 30% e 100%.

