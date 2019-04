Mais de cinco linhas tiveram pontes, bueiros e galerias danificadas, sofreram com a força da água.

O município de Rolim de Moura (RO), teve sérios prejuízos com a chuva forte que caiu durante esta semana, vários trechos ficaram alagados e foram interditados. A Administração Municipal chegou a emitir um alerta para a população não tentar passar por áreas alagadas, principalmente em bueiros, pontes e galerias submersas.

Seis importantes linhas da zona rural do município foram mais afetadas, sendo: Ponte de madeira na linha168 lado norte, km 04; 168 lado sul km 08, Tubo Armco; Ponte de madeira na 180 sul, próximo ao laticínio; Ponte de madeira no travessão das linhas 192 a196 lado sul, km 08; Ponte de madeira da linha 196 lado sul, km 1,5; Ponte de madeira da linha 188 lado sul, km 14,5; Tubo Armco na linha 192 lado norte, km 06 e a ponte de madeira da linha 204 norte no km 09, onde a ponte com uma extensão de 43 metros, foi levada pela força da água, deixando os moradores isolados, pois é a principal estrada de acesso as suas propriedades.

De acordo com o titular da pasta da Secretaria de Obras, Marcelino Alves, o prejuízo causado pela força da água deverá passar de R$ 850 mil reais.

Marcelino, explica que a equipe está trabalhando para recuperar o mais rápido possível as pontes, bueiros e galerias que sofreram pequenos estragos e garantir a trafegabilidade.

“Pedimos um pouco de paciência da população, pois trabalhamos para recuperar os trechos danificados. Mas, já informo que no caso das pontes maiores, como da 204, precisaremos reconstruir e isso poderá demorar além do previsto”, disse.

O Prefeito Luizão do Trento, informou que já entrou em com a bancada federal pedindo ajuda na liberação de recursos federais, para construção de pontes, bueiros e galerias de concreto nos locais atingidos, para eliminar esse problema que causa transtorno aos munícipes.

O chefe do Executivo Municipal buscará o apoio do Governo do Estado de Rondônia para a liberação de tubos de aço e ajuda na construção de galerias e pontes de concretos.

