Linhas CC-02 E 106 somam cerca de 185 quilômetros em Cujubim; ruas de Estrela Azul e Tabajara precisam de reparos

O deputado estadual Adelino Follador (DEM) apresentou indicações ao Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), para a estadualização de duas linhas vicinais no município de Cujubim, e também a recuperação das ruas dos distritos de Tabajara e Estrela Azul, em Machadinho do Oeste.

Follador apresentou a necessidade de as linhas CC-02 e 106, no trecho que vai até o rio Machado, passem a ser de responsabilidade do Governo, através do DER, numa extensão aproximada de 185 quilômetros.

“É um trecho longo e que precisa de manutenção, com o município tendo dificuldades em assegurar a trafegabilidade, com o nosso pedido para que o Estado assuma essas duas linhas e possa dar a devida atenção”, explicou Follador.

Adelino ainda indicou a necessidade urgente de patrolamento e cascalhamento das ruas dos distritos de Estrela Azul e Tabajara. “As ruas ficaram praticamente intrafegáveis e o município não está conseguindo fazer a recuperação. E, aproveitando que as máquinas do DER estão na região, seria o momento ideal de aproveitar e fazer mais esse serviço de melhorias nos distritos” finalizou.

