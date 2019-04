Com a intenção de promover um debate em torno da produção, da qualidade e do produtor de cacau, o deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) propõe que seja instituída lei estabelecendo no calendário oficial do Estado de Rondônia o Dia Estadual, o Dia do Início da Colheita, e o Início da Semana do Cacauicultor, todos eventos recaindo no dia 13 de abril.

Neste sábado (13), durante dia de campo sobre tecnologias para produção de cacau clonal, em Jaru, o deputado defendeu que esta iniciativa contribuirá como instrumento de incentivo e fortalecimento desta cadeia produtiva que tem colocado o Estado em terceiro lugar na produção do fruto no país, registrando 18 mil toneladas colhidas em uma área plantada de 11,5 hectares.

“Acreditamos que instituir o dia do Cacau, bem como dar destaque dentro do calendário oficial do início da colheita será de grande importância para essa cultura que se encontra presente em todos os municípios do Estado, uns em maior proporção. Importante darmos início no âmbito estadual à apresentação de técnicas necessárias que visam o aumento da produção sem perder a qualidade do fruto como passos para a implementação do projeto de revitalização da cacauicultura, justamente para impulsionar ainda mais essa produção dentro do Estado”, ressaltou.

