O CMDPI é o órgão de representação dos idosos, e de interlocução junto à comunidade e os poderes públicos

A reunião ordinária para a eleição da nova diretoria do 2º Biênio 2019/2020 e reestruturação dos conselheiros, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), aconteceu na tarde desta segunda-feira, (15/04), no prédio do Conselho Tutelar de Rolim de Moura (RO).

O Conselho Municipal do Idoso é um órgão de representação dos idosos, e de interlocução junto à comunidade e aos poderes públicos na busca de soluções compartilhadas. Compete ao CMDPI entre outras atribuições: proteger os direitos dos Idosos em Rolim de Moura, fiscalizando e formulando políticas públicas que visem à proteção e a defesa destes direitos amparados pelo Estatuto do Idoso.

O presidente do conselho, Mauri Anderson, esclareceu que considerando a lei municipal devem fazer parte deste conselho os representantes do poder executivo das seguintes secretarias: SEMAS, Carla Rodrigues Schock e Sirlene Custódio da Silva Prado; EDUCAÇÃO, Vania Regina da Silva e Angela Maria Vago; SAÚDE Rosenilda Maria Costa e Simone Aparecida Paes; FAZENDA, Larrúbia Huppers e Delza Diniz Fernandes; ESPORTE Benedito da Silva Leite Filho e Marcos César dos Reis e PROCURADORIA, Erivelton Kloos; e representantes da sociedade civil: PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA: Mauro Moreira da Silva e João Ferreira da Silva; ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS: Lourdes Cardoso e Norma Kaiser; GRUPOS DOS IDOSOS: Dulce Pereira Santana, Luíz Cândido Martins; UNIÃO MUNICIPAL DE ASSOCIAÇÃO DE BAIRRO (UMAM), Mauri Anderson Gomes Machado e João Pereira dos Santos; a OMEROM e ACIRM (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ROLIM DE MOURA), o conselho irá aguardar o nome dos representantes.

A nova diretoria ficou definida: Presidente Mauro Moreira da Silva (representante da igreja católica), vice-presidente do conselho Sonia Aparecida Teixeira Palheano, como primeira secretária, Sirlene Custódio da Silva Prado e como segundo secretário, Gerson Alves dos Santos.

Comentários

comentários