Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para recrutamento e seleção de estagiários de nível superior do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), visando atender a sede da instituição, em Porto Velho.

De acordo com as regras do edital, todo o processo de inscrição para o certame é realizado de forma online e gratuita. Para tanto, o interessado deve acessar o link portal.fiero.org.br/iel até as 23h59 desta sexta-feira (19), clicar na aba “Estágio” e depois na aba “Acesse”, onde será direcionado à página de cadastro.

Caso não seja cadastrado, basta preencher com seus dados pessoais, escolares e de conhecimento até a finalização do cadastramento. Caso possua cadastro, é necessário inserir CPF e senha para efetuar a inscrição.

Podem participar da seleção, acadêmicos destas áreas: administração, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social/jornalismo, direito, engenharia civil e engenharia elétrica, e sistemas de informação.

Além da possibilidade de crescimento e desenvolvimento profissional, os aprovados no processo seletivo que forem convocados para o estágio no TCE terão direito a bolsa de R$ 1.574,80, já incluído o auxílio-transporte.

