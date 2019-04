A partir da zero hora desta quinta-feira (18), a fiscalização nas estradas e rodovias federais de Rondônia será intensificada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a deflagração da Operação Semana Santa. A ação segue até às 23h59 do domingo (21). O policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, será reforçado.

Conforme a PRF, o fim de semana prolongado pelo feriado na sexta-feira (19) eleva o fluxo de veículos nas rodovias federais, o que implica um aumento no risco de acidentes. Durante os quatro dias de operação, a PRF focará na contenção dos acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, ao uso inadequado do cinto de segurança e às ultrapassagens indevidas.

Ações de Educação para o Trânsito também serão implementadas no feriado para conscientização dos motoristas da sua importância para redução de acidentes. O foco da atividade de prevenção será nos comportamentos que geram maior risco de acidentes ou que aumentam a gravidade para os envolvidos.

Semana Santa 2018

No feriado do ano passado, entre os dias 29 de março e 1º de abril, a PRF registrou, em Rondônia, 11 acidentes, 2 óbitos e 9 feridos. O órgão contabilizou 274 flagrantes de excesso de velocidade e outros 28 motoristas foram autuados por ultrapassar em locais proibidos. As ações educativas, com o objetivo de sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro, alcançaram 925 pessoas.

As práticas criminosas também foram alvo das ações da PRF durante o feriado de 2018. Durante os quatro dias, policiais rodoviários federais prenderam 17 pessoas, em virtude das 19 ocorrências policiais registradas no período, com destaque para a apreensão de 65,85 m³ de madeira.

Dicas para uma viagem segura

Planejamento da viagem – O motorista deve se informar sobre as distâncias que vai percorrer, condições do tempo, pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada. Não esquecer documentação pessoal e do veículo.

Revisão preventiva – Providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia. Não esquecer de verificar a presença e estado dos equipamentos de porte obrigatório, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para-brisa e luzes do veículo;

Pausas para descanso – O condutor deve programar paradas a cada 3 horas. Quem se expõe a muitas horas dirigindo fica sujeito ao fenômeno da “hipnose rodoviária”, na qual se mantém de olhos abertos, mas sem percepção da realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de reflexos e de força motora;

Restrições de tráfego

A PRF também faz um alerta aos motoristas profissionais: como acontece em todos os feriados prolongados, quando o fluxo nas rodovias aumenta consideravelmente, o tráfego de combinações de veículos de carga (CVC), de combinações de transporte de veículos (CTV) e de outros veículos portadores de autorização especial de trânsito será restrito nos trechos de pista simples em determinados dias e horários.

A restrição tem o objetivo de aumentar a fluidez do trânsito e diminuir o risco de acidentes nas rodovias de pista simples, maior parte da malha viária do país. Portanto, caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem obedecer à restrição e não trafegar nos seguintes dias e horários. Confira as restrições de tráfego pelo link: https://www.prf.gov.br/portal/policiamento-e-fiscalizacao/restricao-de-trafego.