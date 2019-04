Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.143 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (17) em Nova Petrópolis (RS). O prêmio acumulou e deve pagar R$ 60 milhões no sábado (20). As dezenas sorteadas foram: 02 – 12 – 35 – 51 – 57 – 58.

Já a quina teve 81 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 48.904,73. Outras 6.545 apostas acertaram a quadra; cada uma receberá R$ 864,62.

Comentários

comentários