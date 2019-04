Entidade também é responsável pelo Sesc e Senac em Rondônia.

O deputado estadual Jair montes (PTC) apresentou requerimento à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para que seja concedido Voto de Louvor a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio) pelos 36 anos de fundação e atuação em prol do fortalecimento do comércio e do desenvolvimento socioeconômico de Rondônia.

Jair Montes enaltece o trabalho da Fecomércio, que é responsável por administrar no Estado o Serviço Social do Comércio (SESC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC), proporcionando aos empregados e familiares do comércio de bens, serviços e turismo, assistência necessária para uma melhor qualidade de vida nas áreas de educação, saúde, cultura e lazer, além de cursos profissionalizantes, formando mão de obra qualificada no mercado de trabalho.

O parlamentar destaca que foram inúmeras as conquistas da Fecomércio nestes 36 anos, como a defesa para melhoria da malha aérea de Rondônia, por meio do Conselho Empresarial de Turismo (Conetur), com a instalação do sistema Elo, conectores de embarque e desembarque de passageiros no aeroporto de Porto Velho, a articulação entre o governo do Estado e companhias aéreas para redução da alíquota do ICMS sobre combustível de aeronaves, além do pedido ao governo Federal para regulamentação da Lei 13.097 do Programa de Desenvolvimento Aéreo Regional (PDAR) e o alfandegamento do aeroporto da capital para passageiros e cargas, entre outros.

Segundo a proposta, 26 pessoas devem ser homenageadas, entre membros da diretoria, do Conselho Fiscal, delegados representantes junto a CNC, Sindicatos e Associações filiados e Associados do sistema.

