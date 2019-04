Primeiro trecho da obra será inaugurado no próximo dia 5 de maio e Hildon Chaves não descarta retorno do trem.

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, acompanhou, no final da tarde desta quarta-feira (17/4), o andamento das obras de reconstrução dos trilhos da lendária Estrada de Ferro Madeira Mamoré, na comunidade de Santo Antônio.

Acompanhado do secretário de meio ambiente, Robson Damasceno, do vereador Aleks Palitot, assessores e trabalhadores do local, o gestor fez questão de percorrer, de litorina, o primeiro trecho que será inaugurado no próximo dia 5 de maio.

“Há 20 anos que a litorina não percorre esse trecho. Agora, trouxemos a litorina com o apoio da Associação dos Ferroviários. Boa parte deles trabalha na Estrada de Ferro e nos dão notícia de que isso aqui estava parado, tomado pelo mato e terra havia mais de 20 anos. É uma emoção enorme fazer esse passeio. Estamos aqui, juntos, já planejando o prosseguimento dessa obra, para, quem sabe, a gente conseguir chegar à Vila Candelária”, comentou o prefeito.

