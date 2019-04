O auditório do Sebrae em Pimenta Bueno, foi palco de reunião entre a Fecomércio/RO e Prefeitura, na tarde de ontem, (22). O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFPE e Vice-Presidente da CNC, Raniery Araujo Coelho, apresentou ao prefeito do município, Arismar Araújo de Lima, a Proposta do Desenvolvimento Aéreo de Rondônia em atenção à Lei nº 13.097, do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR) e reforçou a importância do apoio do prefeito para a revitalização dos aeroportos de Vilhena e Cacoal.

Na oportunidade, Raniery Coelho, reiterou que a parceria da prefeitura nas ações do Senac, em prol da comunidade Pimenta-Buenense é fundamental. “Somos um sistema que trabalha para o desenvolvimento dos municípios, contribuindo especialmente onde existe nossas unidades do Sesc e Senac, sempre beneficiando toda população, seja com cursos profissionalizantes, qualificando para o mercado de trabalho ou ainda através da cultura, esporte e lazer. Esperamos que os prefeitos abracem essa proposta da aviação regional para que o nosso estado possa desenvolver cada vez mais”, disse o presidente.

O prefeito de Pimenta Bueno, fez uma avaliação positiva sobre a apresentação. “A aviação é muito importante para o turismo. Não há dúvida de que os prefeitos tem que aderir a essa proposta”, afirmou Arismar Araújo.

Participaram da reunião o vice presidente da Fecomércio/RO, Gladstone Frota, a Consultora executiva, Cileide de Macedo, o Diretor Regional do Senac, Hilton Gomes, o Diretor da Divisão de Programas Sociais do Sesc, João Daniel, a gerente do Senac de Pimenta Bueno, Neila Giron, o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Pimenta Bueno e CDL, Eder Bastos, a assessora do senador Confúcio Moura, Maria Isabel e a titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), Marcilene Souza.

A Comitiva de visita aos prefeitos feita pelo Sistema Fecomércio, segue nesta terça-feira (23) para as cidades de Cacoal e Presidente Médici.