Os cursos são para profissionais da área de saúde

Cursos gratuitos da área de saúde estão disponíveis na plataforma Universidade Aberta do Sistema Único de

Saúde (UNA-SUS). Os cursos ofertados são: Introdução à Avaliação em Saúde; Gestão Local de Desastres Naturais

para a Atenção Básica; O Fazer da Saúde Indígena; e Conhecendo a Realidade da Saúde Indígena no Brasil. As

matrículas podem ser realizadas até 30 de junho.

Os cursos têm duração de 60 horas e são realizados pela Universidade Federal do Estado de São Paulo (Unifesp)

mas, segundo a plataforma UMA-SUS, quase 40 instituições de ensino superior formam a rede colaborativa e

oferecem cursos na modalidade Educação a Distância (EAD). Com isto, quase 100% dos municípios brasileiros são

contemplados com as capacitações educacionais.

Sistema UMA-SUS

O Sistema UNA-SUS foi criado em 2010 como uma plataforma de qualificação e educação contínua dos

profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde. A plataforma é coordenada pelo Ministério da Saúde, em

conjunto com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS) e da Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz).

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

