A comitiva do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFPE, liderada pelo presidente Raniery Araujo Coelho, apresentou na manhã de ontem (23), a Proposta do Desenvolvimento Aéreo de Rondônia às prefeituras de Cacoal e Presidente Médici em atenção à Lei nº 13.097, do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR) que tem como objetivo a revitalização dos aeroportos da região norte.

Em Cacoal, a prefeita foi representada pela chefe de Gabinete, Josiane Rodrigues. Estiveram presentes na ocasião, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Cacoal (ACIC), Delmar José Sepp, o presidente da CDL, Adevaldo Gomes Batista, o secretário da indústria, comércio e turismo, Elias Nunes e o Secretário de Planejamento, Thiago Albuquerque.

Raniery ressaltou a importância da parceria entre a Prefeitura, Fecomércio, CDL e Associação Comercial em prol do Desenvolvimento da Malha Aérea do município. “Cacoal é uma das cidades completados pelo programa, por isso acreditamos que com essas parcerias poderemos unir forças em conquistar o recurso necessário para revitalização do aeroporto”, afirmou o presidente.

Já em Presidente Médici a proposta foi apresentada ao vice-prefeito José Ribeiro que na oportunidade parabenizou a Fecomércio/RO pela ação. “Projeto como esses são fundamentais e estimulam o crescimento do nosso Estado. Podem contar com o nosso apoio”, afirmou o prefeito.

Na oportunidade, Raniery agradeceu a parceria da prefeitura no transporte escolar que atende os alunos do EJA – Educação de Jovens e adultos do Sesc Ler e colocou a unidade do município à disposição da prefeitura.

A reunião contou com a presença do vice-presidente da Federação, Gladstone Frota, a Consultora executiva Cileide de Macedo, o Diretor Regional do Senac Hilton Gomes, Diretor da Divisão de Programas Sociais do Sesc, João Daniel, a gerente de unidade do Sesc de Presidente Médici, Alessandra Subtil, os secretários municipais de educação, turismo, administração, fazenda e assistência social, José Olegário, Fábio Silva, Sandro Silva, Alessandro Santos e Damiana Coelho, além do presidente da Associação Comercial de Presidente Médici, Alex Geovane.

A Comitiva segue nesta quarta-feira (23) para os municípios de Jí-Paraná e Ouro Preto do Oeste.

Comentários

comentários