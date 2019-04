O senador Acir Gurgacz comemorou (PDT-RO), nesta terça-feira(23), a retomada das obras de manutenção da BR-319, que liga Porto Velho (RO) a Manaus (AM). De acordo com o senador, os trabalhadores da empresa contratada pelo Dnit e as máquinas já estão se movimentando na rodovia, os canteiros de obra estão sendo ativados e a expectativa é que em meados de maio já seja possível trafegar pela rodovia com segurança.

O senador disse que esta é mais uma etapa do trabalho iniciado em 2010, logo após a inauguração dos dois trechos do asfalto nas duas pontas da rodovia: de Manaus a Careiro Castanho e de Porto Velho a Humaitá.

Naquela época, as obras no trecho do meião – os 405 quilômetros da parte central da rodovia – foi embargado pelo Ibama, e, desde então, discute-se adequações no processo de licenciamento ambiental da obra. “Mesmo com toda essa novela do licenciamento ambiental para uma rodovia que já existe há mais de 30 anos, conseguimos realizar a reabertura e fazer a sua manutenção após as diligências que realizamos”, salienta Acir.

O senador já realizou três diligências na BR-319, através das comissões de Agricultura e de Infraestrutura do Senado, e destinou mais de R$ 100 milhões em recursos de emendas para as obras de recuperação e manutenção da rodovia, junto com as bancadas de parlamentares de Rondônia e do Amazonas.

“A retomada da manutenção é importante, mas o que queremos mesmo é o asfaltamento desse trecho do meião, que já foi asfaltado e que precisa ser recuperado. Vamos continuar cobrando do governo federal uma solução definitiva para essa rodovia, que é o reasfaltamento”, conclui Gurgacz.

https://soundcloud.com/acir-gurgacz/senador-acir-gurgacz-comemora

Comentários

comentários