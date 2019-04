O evento, além da arrecadação de milhares de produtos novos e usados, buscará resgatar o Amor ao próximo na sociedade portovelhense.

A Associação Pestalozzi de Porto Velho/RO, entidade filantrópica que há 41 anos atende pessoas com deficiência, realizará o BAZAR DA SOLIDARIEDADE, evento que ocorrerá no SESI, em 17 de agosto de 2019, das 10:00 às 22:00 horas.

O BAZAR DA SOLIDARIEDADE visa angariar produtos novos e usados que, uma vez vendidas, servirão para auxiliar a Pestalozzi no desempenho de suas importantes atividades. Além disso, como mensagem principal do bazar, os organizadores buscam despertar, nas pessoas, valores cada vez mais esquecidos, tais como o amor ao próximo, a partilha e a solidariedade.

As demais instituições filantrópicas de Porto Velho e região serão convidadas a participar, sendo certo que a Casa Família Rosetta, o Movidos por Amor e a AMA já se engajaram na iniciativa. Da mesma forma, órgãos públicos, empresas, faculdades e a própria sociedade serão devidamente mobilizados. A ideia é que seja criada uma CORRENTE DO BEM e que ela cresça e se fortaleça até o dia do evento, semeando aqueles maiores valores que nos informam enquanto seres verdadeiramente humanos.

Alguns objetos selecionados pela organização serão oferecidos em leilão virtual, através do qual as pessoas previamente cadastradas pela Internet poderão ofertar lances para adquirir aquelas coisas que despertarem o seu interesse.

No dia do evento (SESI, 17 de agosto), além da venda de coisas novas e usadas a preços bem interessantes, também será oferecida uma grande variedade de atrações culturais, artísticas e recreativas, tais como shows musicais, apresentação de danças etc.

As pessoas interessadas em ajudar poderão fazê-lo por até três formas diferentes: a) doando coisas novas e usadas de qualquer natureza (eletrônicos, roupas, sapatos, bolsas, brinquedos, artigos de decoração, relógios, móveis etc.); b) tomando parte nas

várias tarefas de organização e execução do evento; c) participando do leilão virtual e, sobretudo, prestigiando o BAZAR DA SOLIDARIEDADE no dia do evento.

As doações poderão ser feitas em caixas de coleta que serão colocadas em órgãos públicos e empresas em Porto Velho/RO ou mesmo diretamente na Associação Pestalozzi, localizada na Rua Líbero Badaró, 3429, Bairro Costa e Silva, fone (69) 3229-4418.

Nesta semana os organizadores iniciaram uma série de reuniões com instituições públicas desta capital; sendo certo que já foram visitados o Tribunal de Justiça, o Ministério Público de Rondônia, a Assembleia Legislativa, o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho. Todos acolheram com entusiasmo a proposta e abriram as portas para o trabalho de convencimento dos respectivos servidores. Nesta sexta-feira, a partir das 08 horas, a organização já conversará com os servidores do TJ/RO.

Numa sociedade materialista e individualista, imperioso que as pessoas de bem se deem conta de que existem muitos seres humanos enfrentando as maiores dificuldades. Todos podem ajudar a construir um mundo melhor, mais solidário. Basta que tenham bom coração e que queiram!

Você também pode fazer parte disso. Você igualmente pode semear o Amor e a Partilha. Junte-se à Pestalozzi e a suas parceiras! O Amor é contagiante! Permita-se contagiar também!

