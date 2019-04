Comitiva do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFPE Apresenta Proposta do Desenvolvimento Aéreo para o Prefeito de Jaru

O Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFPE e Vice-Presidente da CNC, Raniery Araujo Coelho e o Vice-Presidente Gladstone Frota fizeram a apresentação da Proposta do Desenvolvimento Aéreo de Rondônia, para Prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior. A reunião, com o auditório da OAB repleto, contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal José Cláudio e Vereadores, o secretário geral da OAB Max Miliano Costa, o representante do deputado Lazinho da Fetagro, senhor Benildo da Silva e a secretária executiva da Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ) Tatiane Gomes.

Estiveram presentes ainda, a Consultora executiva, Cileide de Macedo, o Diretor Regional do Senac Hilton Gomes, o Diretor da Divisão de Programas Sociais do Sesc, João Daniel e a gerente do Senac em Jaru Wanessa Rocha.

Na oportunidade, Raniery Coelho ressaltou a importância do apoio de Jaru para a revitalização do aeroporto de Ji-Paraná e Ariquemes através do Programa de Desenvolvimento Aéreo Regional – PDAR, regulamentado pela Lei 13.097, afirmando que “A Amazônia, e Rondônia em particular, possuem grandes distâncias nos seu municípios, daí, a necessidade de termos uma aviação aérea que nos assegure rapidez e mobilidade para as pessoas e os negócios. Neste sentido, o PDAR, ao fornecer recursos e subsídios para a aviação regional é um instrumento importante para o desenvolvimento de nosso Estado”.

O Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional pretende subvencionar as companhias aéreas que fizerem rotas regulares entre aeroportos regionais, ou seja, aqueles de pequeno porte com movimentação anual inferior a 600 mil passageiros (ou 800 mil passageiros na região amazônica). Os incentivos servirão para pagar diversas tarifas aeroportuárias e parte do valor das passagens, limitado a 50% dos assentos disponíveis por aeronave, permitindo assim que se tenha acesso da população ao transporte aéreo. O prefeito de Jaru, João Gonçalves, na ocasião, junto com as maiores autoridades municipais, se comprometeu a apoiar as iniciativas políticas para que seja melhorada a infraestrutura aeroportuária de Rondônia afirmando que “que iremos agarrar com toda nossa força para que possamos ter melhores aeroportos em nosso estado, o que estiver ao nosso alcance não vamos medir esforços”.

Depois da reunião, juntamente com a Comitiva do Sistema Fecomércio, seguiu para a obra do Senac em Jaru. O novo prédio está previsto para inaugurar em julho deste ano. A unidade é administrada no município pela gerente Wanessa Rocha. O presidente Raniery Coelho disse sobre a obra do Senac que “Jaru terá um Senac maior, mais bonito e com maior capacidade para atender com qualidade a sua população”.

Comentários

comentários