0A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa abriu nesta segunda-feira (29) o período de inscrições para os 14 cursos, que serão ministrados durante o mês de maio e alguns em parte de junho com início no dia 6. Os cursos atenderão os servidores da Casa e seus familiares, das câmaras de vereadores, prefeituras, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e o excedente das vagas para a população em geral.

Os cursos são gratuitos e a inscrição é feita com a doação de uma lata de leite em pó de 400 gramas, para o Banco de Leite da Escola. Posteriormente é distribuído a entidades beneficentes, que atendam crianças acima de um ano de idade e idosos, desde que estejam cadastradas no Banco.

A expectativa segundo o diretor da Escola, Fábio Ribeiro “é que todas as 550 vagas sejam preenchidas. Fomentar e qualificar o servidor público são determinações do presidente da ALE, deputado Laerte Gomes (PSDB), que tem como meta fortalecer a nossa Escola, que no segmento é exemplo para o país”.

Os cursos de Libras Básico e de Digitação, sempre os mais procurados são os que oferecem maior número de vagas: 100 cada um.

Cursos disponíveis

Libras Básico, 100 vagas, de 6 de maio a 7 de junho, das 8h às 12h, na sala 02. Pré-requisito: maior de 14 anos e ensino fundamental concluído.

A Nova Lei Ortográfica para Excelência no Serviço Público, 30 vagas, de 6 a 10 de maio, das 14h às 18h, na sala 03. Pré-requisito: maior de 16 anos, cursando ou ter concluído o ensino médio.

Administração e Finanças Pessoais, 25 vagas, de 6 a 10 de maio, das 8h às 12h, sala 04. Pré-requisito: acima de 16 anos, cursando ou ter concluído o ensino médio.

Cerimonial & Protocolo – Etiqueta & Normas de Comportamento e sua Utilização nas Casas Legislativas, 50 vagas, de 13 a 17 de maio, das 8h às 12h, sala 01. Pré-requisito: maior de 18 anos, cursando ou ter concluído o ensino médio.

Liderança de Sucesso, 30 vagas, de 13 a 17 de maio, das 8h às 12h, sala 03. Pré-requisito: acima de 16 anos, cursando ou ter concluído o ensino fundamental.

Introdução ao Orçamento Público, 30 vagas, da 13 a 17 de maio, das 14h às 18h, sala 03. Pré-requisito: acima de 16 anos, cursando ou ter concluído o ensino médio.

Oficina de Fotografia, 25 vagas, de 13 a 17 de maio, das 8h às 12h, sala 04. Pré-requisito: acima de 14 anos, cursando ou ter concluído o ensino médio.

Motivação, 50 vagas, 27 a 31 de maio, das 14h às 18h, sala 01, Pré-requisito: acima de 14 anos, cursando ou ter concluído o ensino fundamental.

Marketing Político e Redes Sociais, 30 vagas, 27 a 31 de maio, das 8h às 12h, sala 03. Pré-requisito: acima de 16 anos.

Cerimonial & Etiqueta Corporativa, Imagem Pessoal e Profissional no Poder Público, 30 vagas, 27 a 31 de maio, das 14h às 18h, sala 3. Pré-requisito: maior de 18 anos.

Excelência no Atendimento Especial, 25 vagas, 27 a 31 de maio, das 8h às 12h, sala 04. Pré-Requisito: acima de 18 anos, cursando ou ter concluído o ensino médio.

Interpretação de Texto, 25 vagas, 27 a 31 de maio, das 14h às 18h, sala 04.

Digitação, 50 vagas, 27 de maio a 28 de junho, 8h às 10h, laboratórios 1 e 2. Pré-requisito: acima de 14 anos, cursando ou ter concluído o ensino fundamental.

Digitação II, 27 de maio a 28 de junho, das 14h às 16h, laboratórios 1 e 2. Pré-requisito: acima de 14 anos, cursando ou ter concluído o ensino fundamental.

