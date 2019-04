Evento acontece de 02 a 05 de maio no Espaço Bingool Eventos das 09h às 22h

Foi realizado na manhã desta segunda-feira (29) na Sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia – Fecomércio/RO, o Lançamento da 3° Edição da Feira da Pechincha. O evento contou com a participação de empresários e instituições parceiras.

A Feira acontece através de parceria entre a Fecomércio/RO, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –Sebrae/RO, Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho – ACEP, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Rondônia – FCDL e Sicoob/Portocredi.

Para o Presidente da Fecomércio/RO e Vice-Presidente da Confederação Nacional do Comércio – CNC, Raniery Araujo Coelho, a Feira tem como objetivo fomentar o comércio de Porto Velho e aquecer a economia, com a proximidade do Dia das Mães, que em vendas perde apenas para o Natal. “Temos a participação de 42 empresas, dos mais variados segmentos nesta edição, além é claro, do apoio do nosso Sistema com o Serviço Social do Comércio – Sesc e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, que estarão presentes com diversos serviços gratuitos à população. Sem dúvida é um evento que só vem a contribuir para o desenvolvimento do nosso comércio e quem ganha são os consumidores com produtos de qualidade e preços acessíveis” afirmou.

O superintendente do Sebrae/RO, Daniel Pereira, disse que a instituição tem satisfação em estar presente em mais uma edição. “A Feira da Pechincha é um evento de sucesso. É a oportunidade para a população comprar com os melhores preços, gerando emprego e renda na nossa capital”.

Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho – ACEP, César Zoghbi, o momento é de fazer bons negócios. “Porto Velho passa por um momento de transformação e bons negócios, temos muitos lojistas com várias opções de produtos, com certeza o comércio da nossa cidade só cresce quando damos oportunidades para os comerciantes locais e a Feira da Pechincha proporciona isso”.

Os comerciantes estão otimistas com a 3° Edição da Feira, é o caso de Natália Guimarães, empresária do segmento de confecções. “Essa já é a segunda edição que eu participo e o resultado é muito positivo, as pessoas gostam e prestigiam porque temos ótimos produtos com preço acessível”. O empresário Rodrigo Galindo, do segmento de bolsas e calçados, participa da feira desde a primeira edição. “Somos parceiros desde o início e estamos muito felizes com os resultados. A feira está completa, todos os stands foram vendidos, então vai ser sucesso com certeza”.

A 3° Edição da Feira da Pechincha acontece de 02 a 05 de Maio no Espaço do Bingool Eventos, localizado na Avenida Rogério Weber, 1867 – Baixa da União, das 09 às 22h. Além das ofertas imperdíveis o consumidor poderá contar no local com serviços gratuitos como corte de cabelo, maquiagem, aferição de pressão arterial, estacionamento, recreação e sorteio de brindes.

Comentários

comentários