Multa no valor mínimo de R$ 165,74 Limitada a 20% do valor devido Saiba quem é obrigado a declarar

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda encerra nesta 3ª feira (30.abr.2019) às 23h59min59s, no horário de Brasília. Quem não enviar os dados até o prazo ficará sujeito a pagar multa de 1% por mês de atraso sobre o imposto devido, com valor limitado a 20% do valor proporcional e de no mínimo R$ 165,74.

Até as 17 horas de 2ª feira (29.abr.2019), 25.231.608 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita. De acordo com o supervisor nacional do IR, Joaquim Adir, a expectativa é de que 30,5 milhões de contribuintes entreguem a declaração. Ou seja, pouco mais de 5,3 milhões de pessoas ainda não fizeram.

Comentários

comentários