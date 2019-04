Apoiado por Trump e Bolsonaro, Guaidó ainda convocou a população para ir às ruas para “consolidar o fim da usurpação que já é irreversível”

Autoproclamado presidente da Venezuela com o apoio de Donald Trump e Jair Bolsonaro, Juan Guaidó afirmou na manhã desta terça-feira (30) que está reunido com as “Forças Armadas iniciando a fase final da ‘operação liberdade’”.

“Povo da Venezuela, foi dado início ao fim da usurpação. Neste momento me encontro as principais unidades militares das nossas Forças Armadas dando início a fase final da Operação Liberdade”, tuitou, em uma sequência.

Juan Guaidó ✔@jguaido Pueblo de Venezuela inició el fin de la usurpación. En este momento me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada dando inicio a la fase final de la Operación Libertad. 20,4 mil Informações e privacidade no Twitter Ads 18,3 mil pessoas estão falando sobre isso

Guaidó ainda convocou a população para ir às ruas para “consolidar o fim da usurpação que já é irreversível”.

“As forças armadas nacionais fizeram a decisão certa, eles têm o apoio do povo venezuelano, com o endosso de nossa Constituição, com a garantia de estar do lado direito da história. Para implantar as forças para alcançar a cessação da usurpação”, tuitou na sequência.

Atos de 1º de Maio

A nova ofensiva de Guaidó foi anunciada em uma série de atos da oposição que foram antecipados nas comemorações do Dia do Trabalho, que se comemora nesta quarta-feira, 1º de Maio. Em vídeo gravado logo pela manhã, o líder oposicionista aparece em frente a soldados armados e alguns civis, convocando a população a saírem às ruas. “As Forças Armadas estão do lado do povo, leais à Constituição”, diz o oposicionista, que se declara legítimo comandante em chefe dos militares.

