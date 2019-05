Novidades devem ser liberadas no segundo semestre

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp trabalha em atualizações para os usuários. Algumas novidades devem ser liberadas em breve.

Pensando nisso, separamos dois novos recursos, em desenvolvimento, que farão parte da plataforma. Confira as novas funções:

Emojis atualizados

Os emojis do aplicativo para o sistema operacional Android serão reformulados. Atualmente a empresa trabalha na atualização.

Em uma recente versão beta, a plataforma liberou o novo layout para as ‘figurinhas’. Confira como devem ficar:

Modo noturno

O WhatsApp também enviou uma atualização por meio do programa beta do Google Play com outra mudança. No update, o recurso modo noturno ganhou alguns avanços no desenvolvimento.

Nesta atualização o aplicativo trabalha para implementar o Modo em outras seções. A primeira é a Contact Picker, completamente pronta. A segunda é a página de informações de contato.

Apesar dos avanços, ainda não sabemos quando a plataforma vai ativar a novidade para todos os usuários. No entanto, isso deve ocorrer em breve.