A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), continua com as audiências públicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). As audiências acontecem desta terça-feira (28/5) até a sexta-feira (31/5).

Todas as audiências estão sendo realizadas para o exercício de 2020. A LOA é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que fixa as despesas e estima as receitas que serão realizadas no ano seguinte.