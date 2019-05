Festa característica da cervejaria tem o objetivo de estreitar os laços entre a Louvada e consumidores com várias atrações

Com o intuito de aproximar consumidor e fabricante, a Louvada irá promover na próxima quinta-feira (30), na fábrica da cervejaria em Porto Velho, a terceira edição do HappyLouvada. A festa – sempre regada de deliciosos sanduíches, petiscos, música e muita animação, além, é claro, dos chopes artesanais e puro malte – já é característica da cervejaria e será aberta ao público a partir das 17h.

O sócio diretor, Leonardo Czerwinski, que reside em Porto Velho, ressalta que o HappyLouvada é uma oportunidade para saborear a cerveja essencialmente artesanal e ainda se divertir com os amigos. “A missão da Louvada é expandir a cultura cervejeira artesanal, fato que já está acontecendo em Rondônia e a nossa festa é mais um motivo para comemorarmos a nossa vinda ao estado e ainda apreciarmos a cerveja feita com qualidade e carinho. Inclusive, a ideia é realizarmos a festa todo mês”, conta.

A fabricante de cerveja artesanal que já conquistou o mercado em Mato Grosso e vem ganhando os corações dos apreciadores da boa cerveja em Rondônia está com quatro tipos de chopes: Louvada Pilsen, Louvada Weiss, Louvada IPA e Louvada Hop Lager – eleita a melhor do Brasil pelo Festival Brasileiro de Blumenau (SC). “Todos eles estarão à disposição dos nossos honradores”, brinca Leonardo.

Atrações

O evento terá início a partir das 17h com a banda RockBand, com muito chopp artesanal para o público. Ainda serão servidos hambúrgueres suínos, bovinos, petiscos alemães, torresmos e vários tipos de sanduíches artesanais.

A entrada e o estacionamento estarão liberados ao público.

Louvada

A Louvada nasceu há pouco mais de três anos em Cuiabá (MT), com a produção estimada de 14 mil litros e fechou o ano de 2018 com 130 mil litros. A cervejaria é propícia para regiões quentes assim como Rondônia, justamente por ter como uma de suas características o sabor refrescante.

A nova fábrica de Rondônia conta com a capacidade de produção de 27 mil litros por mês e 324 mil litros por ano. Para isso, foi necessário um investimento acima da casa dos R$ 2 milhões.

Cardápio do HappyLouvada

Para comer:

– Hambúrguer – Blend de carnes com queijo, bacon e molho especial servido no pão de hambúrguer com gergelim.

– Sanduíche de Bratwurst: feito com salsicha suína condimentada, servido com chucrute e molho à base de mostarda no pão mini-baguete.

– Sanduíche Calabresa Artesanal: com linguiça calabresa (feita exclusivamente de pernil), servido com chucrute e molho à base de mostarda no pão mini-baguete.

– Porchetta: Panceta suína desossada, temperada e enrolada, servida com chucrute e batatinha em conserva.

Para petiscar:

Joelho de Porco (Eisbein): joelho de porco curado, cozido e defumado, desossado, servido com chucrute e batatinha em conserva.

– Porção Bratwurst: linguiça suína condimentada, servida com chucrute e batatinha em conserva.

– Porção Calabresa Artesanal: linguiça calabresa (feita exclusivamente de pernil), servida com chucrute e batatinha em conserva.

– Porção de Torresmo: feito com a panceta suína.

Serviço:

– Evento: HappyLouvada;

– Data: 30/05;

– Horário: 17h;

– Fábrica Cervejaria Louvada: BR-364, 534, em frente ao Makro.

Comentários

comentários