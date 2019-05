Marcos Rocha fez visita surpresa na Assembleia Legislativa para agradecer aos parlamentares

O governador Marcos Rocha (PSL) fez uma visita surpresa à Assembleia Legislativa, na manhã desta quarta-feira (29), durante a sessão ordinária, para agradecer aos parlamentares pela aprovação de projetos, na sessão da terça-feira (28), que garantiram a abertura de crédito suplementar, no valor de aproximadamente R$ 380 milhões ao Governo.

“Agradeço aos deputados estaduais pela aprovação de projetos que são voltados para a sociedade. Isso foi feito sem nenhum tipo de promessa ou de conchavos. Estamos juntos e alinhados, numa disposição de trabalhar pela população, de desenvolver o Estado”, destacou o governador.

Marcos Rocha disse ainda que “cheguei de supetão aqui na Assembleia e fui mais uma vez bem recebido por todos. Na Rondônia Rural Show, estivemos juntos com os deputados estaduais e unidos, cada um fazendo a sua parte, para que a festa possa crescer”.

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), aproveitou para agradecer pela presença do governador e disse que os deputados estão conscientes de suas responsabilidades.

“Aprovamos projetos que garantem mais de R$ 380 milhões em suplementação, garantindo remanejamento orçamentário, conforme as necessidades do Governo. As matérias foram aprovadas de forma ágil. Também destaco o grande evento que foi a Rondônia Rural Show e o anúncio, por parte do Secretário Especial de Assuntos Fundiários, Nabhan Garcia, sobre a doação de áreas da União para Rondônia”, afirmou Laerte.

Discursos

O deputado Edson Martins (MDB) ressaltou o momento de harmonia que vivem o Executivo e Legislativo. “Graças ao trabalho do presidente Laerte Gomes, que tem conduzido com muita responsabilidade o Legislativo, e do governador Marcos Rocha, que reconhece a atuação dos parlamentares. O diálogo é sempre o melhor caminho”.

Jair Montes (PTC) disse que os parlamentares mostraram que o grande beneficiado com a harmonia é o povo. “O Governo tem a autorização para utilizar os recursos e fazer o melhor por nossa população. Me sinto útil em contribuir com esse trabalho”.

O deputado Cirone Deiró (Podemos) disse que não vê dificuldades em aprovar os projetos encaminhados pelo Governo desde que eles, (os projetos), sejam para beneficiar a população.

Adelino Follador (DEM) aproveitou a presença do governante para cobrar a melhoria das estradas na região de Ariquemes. Ele disse que a própria residência do Departamento de Estradas e Rodagem no município se encontra em situação precária.

Rosângela Donadon (PDT) solicitou ao governador que visite mais vezes ao Legislativo. Ela disse que os poderes são independentes, mas a harmonia entre eles também é fundamental para o bom desenvolvimento do Estado.

O líder do governo na Casa, Eyder Brasil (PSL), disse conhecer bem o governador e que a tendência é que todos os problemas de Rondônia sejam enfrentados e solucionados em curto espaço de tempo.

Chiquinho da Emater (PSB) reconheceu o avanço do setor da saúde. Ele elogiou o trabalho que vem sendo realizado no João Paulo II, citando a transferência de doentes para os hospitais particulares e outras medidas adotados pelo governo para desafogar o pronto socorro.

O deputado Anderson Pereira (Pros) disse que “o senhor é muito bem-vindo nesta Casa e os deputados acolhem as demandas da população e fazem os encaminhamentos. É uma iniciativa louvável a do governador vir ao Parlamento, agradecer pela aprovação de matérias importantes”.

Já o deputado Ismael Crispin (PSB) afirmou que “a boa condução dos trabalhos da Casa e temos aqui a abertura de um amplo debate, com a preocupação da impessoalidade. Debatemos com o Governo, pois representamos a população que nos procura para apresentar a sua reivindicação. Eu defendo o agronegócio e a agricultura familiar e por isso peço atenção às estradas vicinais e estamos aqui para somar”.

O deputado Cabo Jhony Paixão (PRB) reforçou que a população está esperançosa com o mandato do governador Marcos Rocha. “Realmente, vamos juntos fazer a diferença que a população precisa. Na votação desta terça-feira (28), houve o esclarecimento dos projetos em tramitação e isso fortalece a nossa atuação parlamentar”.

Dr. Neidson (PMN) enalteceu o trabalho do presidente Laerte Gomes, que tem se desdobrado para garantir um bom relacionamento com os Poderes e instituições. “Essa atuação tem sido fundamental para uma proximidade com o Executivo. E destaco ainda a atuação dos deputados, que estão juntos nessa empreitada. É desta forma que devemos trabalhar, sempre levando em conta o benefício da nossa população”.

O deputado Aélcio da TV (PP) registrou que, em seu segundo mandato, é a primeira vez que um governador vem à Assembleia agradecer pela aprovação de matérias do Executivo. “A minha atuação sempre é independente, com responsabilidade. Os projetos que vieram são todos importantes e todos os que tiverem como foco favorecer a população, terá o meu apoio. Também destaco a capacidade de articulação do presidente Laerte Gomes”.

O deputado Alex Redano (PRB) manifestou sua confiança no mandato do governador e enalteceu a capacidade de liderança do presidente Laerte Gomes. “Nesse momento é importante que saibamos tomar as melhores decisões, pelo bem do nosso Estado. Por isso, é importante ter uma harmonia entre os Poderes e destaco ainda a atuação do chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves”.

Adailton Furia (PSD) observou que a presença do governador na Casa mostra que é uma nova forma de fazer política. “Vejo a presença do governador aqui com naturalidade, pela sua condução do mandato. Como deputados, cobramos que a coisa funcione, pois, a população nos encaminha reivindicações. É através da tribuna que damos voz ao povo”.

A deputada Cassia Muleta (Podemos) destacou o gesto gentil e humilde do governador, que veio agradecer aos deputados pela aprovação de matérias do Executivo. “Cada vez, temos que estar mais unidos em prol do povo de Rondônia. É somando forças que podemos fazer muito mais. Estamos à disposição para contribuir e destaco ainda atuação do presidente Laerte Gomes”.

Para Luizinho Goebel (PV), “o caminho é o diálogo, a compreensão e a decisão para o melhor caminho que podemos adotar. Estamos juntos para buscarmos as saídas para os problemas do Estado. A Rondônia Rural Show motivou o setor produtivo e é uma prova de que o Governo está no caminho certo. Destaco também a atuação do novo chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves”.

Goebel disse ainda que “em meu quarto mandato como deputado, pela primeira vez um governador vem pessoalmente agradecer pela votação de matérias. Estamos juntos, para fazer o melhor por Rondônia”.

O deputado Ezequiel Neiva (PTB) aproveitou para fazer uma ponderação: “é preciso fazer uma aquisição de novos equipamentos para o Departamento de Estradas de Rodagens (DER), para garantir mais serviços. Ao invés de gastar com manutenção, seria melhor fazer um financiamento de novo maquinário. Estou para ajudar e nunca para atrapalhar”.

O deputado Marcelo Cruz (PTB) argumentou que “a sinceridade no coração do governador, a transparência e o empenho, além de ser cristão, tomando decisões com muito cuidado. Que essa união cada vez mais se consolide e que isso se reflita em benefícios para a sociedade. Meu coração se alegra em receber o governador aqui na nossa Casa”.

Jean Oliveira (MDB) disse que a Assembleia está de portas aberta ao governador e sua equipe, assim como acredita que as portas do Palácio Rio Madeira estão abertas aos deputados. “É uma união de trabalho, que com certeza vai gerar bons frutos. Somos um Estado progressista e vamos crescer ainda mais. Me coloco à disposição para contribuir”.

O deputado Geraldo da Rondônia (PSC) parabenizou pelo êxito que o presidente Laerte Gomes tem assegurado, na condução do Legislativo. “Quero dizer ao governador que, com a sua humildade, tem ajudado a construir essa harmonia com o Parlamento e com certeza, vai fazer uma excelente administração. Peço ainda que dê uma atenção à nossa região de Vale do Jamari e que possamos fazer uma agenda juntos, em breve”.

Ao encerrar, o governador disse espero que seu Governo possa servir à população. “Sou cristão e acredito que Deus prepara, Deus direciona. Por isso, estamos aos poucos ajustando, tomando medidas que com certeza irão beneficiar o nosso povo”.

Marcos Rocha disse ainda que “esse clima de harmonia, esse trabalho em parceria, se deve muito à atuação do presidente desta Casa, Laerte Gomes, que tem se desdobrado em promover uma aproximação institucional”.

