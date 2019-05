O presidente diz ainda que a avaliação que advogados são submetidos deveria ser estendida para outras profissões

Durante a solenidade de entrega de credenciais aos novos advogados, a importância do Exame de Ordem foi ressaltada como garantia do pleno exercício da cidadania. “O Exame de Ordem é uma ferramenta que verifica as condições mínimas necessárias para o profissional possa exercer a advocacia”, afirma o presidente da Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO), Elton Assis.

O presidente diz ainda que a avaliação que advogados são submetidos deveria ser estendida para outras profissões. “Os que criticam o Exame de Ordem deveriam, na verdade, ombrear com a OAB e lutar efetivamente por uma melhor qualidade do ensino jurídico”, fala Elton Assis.

Para o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (Caaro), Elton Fülber, a realização do Exame de Ordem é importante devido à relevância da advocacia. “A Constituição Federal nos dá um valor singular, expressando que somos indispensáveis à administração da justiça. Nós defendemos a liberdade, a propriedade e, sobretudo, a vida de nossos clientes”.

O secretário-geral da Seccional e presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas (CDP), Márcio Nogueira, afirma que é uma satisfação entregar as credenciais para os novos profissionais da advocacia. “Todos são vencedores, porque o caminho até aqui é árduo”.

O representante dos novos advogados, João Carlos Sousa, agradeceu aos familiares pelo apoio ao longo da graduação e dos estudos para o Exame de Ordem. “Só os mais próximos sabem das dificuldades que passamos. Não é fácil enfrentar cinco anos de faculdade, enfrentar provas, enfrentar obstáculos, como ir de uma cidade para outra pra conseguir estudar”.

A presidente da Comissão da Jovem Advocacia (OAB Jovem), Larissa Rodrigues, parabenizou os novos profissionais e pontuou as ações que a Comissão tem efetuado para inserir o jovem advogado no mercado de trabalho. “Gostaria de enfatizar meu respeito a cada um, pois sei que cada um carrega uma história e vitórias, superaram obstáculos ao longo desta trajetória, que é nosso Exame de Ordem”.

À mesa, também estava o desembargador Isaias Fonseca Moraes, que representou o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO).

