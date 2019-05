Ele já foi condenado nos autos do mesmo processo pelo crime de falsidade ideológica,

Foi na edição do Diário Eletrônico do Ministério Público do Acre (MP-AC) desta quarta-feira (29), a abertura de um inquérito com objetivo de averiguar possível acúmulo de função de um servidor público que atua como policial civil no Acre e policial militar em Rondônia.

O MP colheu informações e encaminhou o caso ao Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco. Nos autos do processo, o indivíduo identificado como A. F. A. acumulava indevidamente os cargos nos dois estados e já foi condenado nos autos do mesmo processo pelo crime de falsidade ideológica, em razão do servidor ter inserido declaração falsa sobre acumulação ou não de cargos e funções.

O promotor Romeu Cordeiro Barbosa Filho diz que a conduta referida “possivelmente violou os princípios administrativos e causou enriquecimento ilícito, que são atos de improbidade administrativa, previstos em lei, por fim, que a notícia fato não foi apreciada dentro do prazo legal, sendo necessário aprofundar as investigações”, destacou.

