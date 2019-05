Parlamentar afirma que empresas têm incentivos fiscais, enquanto as famílias do campo não cobrem os custos da produção

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), no pequeno expediente da sessão ordinária de terça-feira (28), parabenizou o Governo pela Rondônia Rural Show, considerado um sucesso de negócios e de público. Ele também disse estar disposto a agir para acabar com o cartel dos laticínios existente no Estado.

O parlamentar registrou a revolta dos produtores de leite e disse ter visto as notas fiscais apresentada por um casal, verificando que alguns laticínios pagam R$ 0,90 pelo litro, enquanto outros pagam R$ 0,85.

“O laticínio Italac paga um pouco mais, mas há dois meses não manda nota fiscal para o produtor, somente um papel. É por isso que nos últimos dois anos houve uma queda de 25% no setor. Se não for feito algo pelo Estado agora, vai cair mais”, alertou.

Laerte disse já ter conversado com o governador Marcos Rocha para irem até a Cooperativa Agropecuária do Noroeste do Mato Grosso Ltda (Coopnoroeste), em Araputanga (MT), buscar um modelo para que o produtor possa sair das mãos dos laticínios.

“Enquanto as indústrias têm de 90% a 95% de isenção de impostos, o produtor não tem nenhum incentivo. O que se ganha não cobre os custos de produção. Precisamos rever essa questão. O leite é um dos principais produtos que aquece o comércio, principalmente nas pequenas e médias cidades de Rondônia”, acrescentou o parlamentar.

Ele disse, ainda, que a Assembleia Legislativa está ao lado dos produtores, e assim os parlamentares farão tudo o que tiver que ser feito. “O governador está o lado produtores, vamos agir unidos para resolver o problema”, especificou.

O presidente Laerte Gomes afirmou que não pode aceitar o cartel de laticínios liderado pelo Grupo Italac. “Vamos encarar esse cartel, porque a conta não fecha. Leite e derivados estão cada vez mais caros nos mercados e os produtores estão ganhando pouco”, detalhou Laerte.

Ainda sobre a Rondônia Rural Show, o presidente da Assembleia disse esperar que também seja um sucesso de resultados. “Parabéns ao governador Marcos Rocha e ao secretário de Agricultura, Evandro Padovani, que estiveram todos os dias acompanhando a programação”, destacou.

O parlamentar também agradeceu aos colegas deputados que participaram da sessão itinerante realizada na Rondônia Rural Show. Ele disse que conversou muito com o governador Marcos Rocha e que o convívio foi importante. “Rondônia vai avançar”, assegurou.

Foto: José Hilde-Decom-ALE-RO

Comentários

comentários