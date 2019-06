ALERTA NÍVEL ALTO

Acre (centro e oeste), Amazonas, Rondônia (norte), Bolívia (noroeste, norte e nordeste) e Peru (região de selva): Alta probabilidade de ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias, em vários pontos, devido à chegada de uma frente fria.

CONDIÇÕES GERAIS NO MOMENTO

1. A chegada de uma frente fria polar e a incursão de ar polar deixam o tempo instável, com chuvas, queda da temperatura e possibilidade de temporais, no Acre, em Rondônia, no Amazonas (sul e sudoeste), em Mato Grosso (noroeste), na Bolívia (noroeste, norte e nordeste) e no Peru (região de selva). A temperatura cai, mas não muito, devido à incursão de uma intensa massa de ar polar.

2. Uma onda de frio polar derruba a temperatura em Mato Grosso (centro, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste) e em Goiás (sul e sudoeste). Declínio de temperatura mais acentuado ocorrerá na região do Pantanal, inclusive, em Cuiabá, e no sul e sudoeste de Goiás.

3. Uma massa de ar muito seco predomina no Distrito Federal, em Goiás e na maior parte de Mato Grosso, principalmente no leste do estado. Assim, o tempo bom e o calor diurno predominam na região, mas as noites ficam amenas. Em alguns pontos do norte goiano, pode chover rápido.

4. Elevada umidade do ar e chuvas diárias, que podem ser fortes e acompanhadas de raios, predominam no centro, no noroeste, no norte, no nordeste e no leste do Amazonas.

5. Temperaturas diminuem nos Andes bolivianos e peruanos, assim como em Lima e no litoral do Peru, tendo em vista a aproximação do inverno.

Em Rondônia, tempo instável, com chuvas, ventos intensos e queda da temperatura. Em alguns pontos, podem ocorrer chuvas fortes, com raios e ventanias.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, oscila, entre 70 e 90%, no sul e no oeste rondoniense, e, entre 60 e 80%, nas demais áreas.

Os ventos sopram, ininterruptamente, entre fracos e moderados, com fortes rajadas, da direção sudeste.

Temperaturas:

– Porto Velho, mínima, entre 21 e 23ºC e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Ariquemes, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 25 e 27ºC;

– Vilhena, mínima, entre 16 e 18ºC, e máxima, entre 22 e 24ºC;

– Costa Marques e Guajará-Mirim, mínima, entre 16 e 18ºC, e máxima, entre 24 e 26ºC;

– Cacoal, Ji-Paraná e Jaru, mínima, entre 18 e 20ºC, e máxima, entre 26 e 28ºC.

