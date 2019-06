A Polícia Civil do estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em delitos cometidos no Sistema Penitenciário (DEDCSP), deflagrou na manhã desta segunda-feira (03/06), a operação denominada “Flagelo”. A ação policial tem como objetivo combater crime de tortura praticado por agentes público do sistema penitenciário. Cerca de 30 policiais civis participaram da operação e deram cumprimento a 04 medidas cautelares.

De acordo com a Polícia, a prática do crime foi registrada neste mês de abril dentro de uma unidade do sistema prisional e teve a participação de 04 (quatro) agentes públicos que atuam neste segmento. A vítima é um presidiário. “O trabalho de hoje visa combater a prática deste tipo de crime dentro do sistema prisional”, afirma o delegado Daniel Braga.

A coletiva de imprensa para detalhar a operação “Flagelo” esta prevista para às 11h, no gabinete da Delegacia Geral da Polícia Civil, localizada na Avenida Farquar esquina com a Avenida Carlos Gomes.

A Polícia Civil do estado de Rondônia disponibiliza o número 197 para todo cidadão que deseja realizar denúncias sobre quaisquer prática criminosa. Vale ressaltar que a denúncia pode ser realizada de forma anônima e sigilosa.

Fonte: ASCOM/PCRO

